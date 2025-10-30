Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.10.2025

Смотреть онлайн Milwaukee Panthers (W) - Green Bay (W) 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат Колледжей - Женщины: Milwaukee Panthers (W)Green Bay (W) . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Laura Moynihan Field at Engelmann Stadium.

МСК, Стадион: Laura Moynihan Field at Engelmann Stadium
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Milwaukee Panthers (W)
Завершен
3 : 2
30 октября 2025
Green Bay (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Milwaukee Panthers (W) — Green Bay (W)

Команда Milwaukee Panthers (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-0. Команда Green Bay (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Milwaukee Panthers (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Green Bay (W) забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Milwaukee Panthers (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Milwaukee Panthers (W)
Milwaukee Panthers (W)
Green Bay (W)
Milwaukee Panthers (W)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
08.11.2025
Milwaukee Panthers (W)
Milwaukee Panthers (W)
4:0
Green Bay (W)
Green Bay (W)
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA