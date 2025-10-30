Смотреть онлайн Milwaukee Panthers (W) - Green Bay (W) 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Milwaukee Panthers (W) — Green Bay (W) . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Laura Moynihan Field at Engelmann Stadium.
Превью матча Milwaukee Panthers (W) — Green Bay (W)
Команда Milwaukee Panthers (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-0. Команда Green Bay (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Milwaukee Panthers (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Green Bay (W) забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Milwaukee Panthers (W), в том матче победу одержали хозяева.