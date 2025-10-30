3 : 2

США - Чемпионат Колледжей - Женщины

Превью матча Milwaukee Panthers (W) — Green Bay (W)

Команда Milwaukee Panthers (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-0. Команда Green Bay (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Milwaukee Panthers (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Green Bay (W) забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Milwaukee Panthers (W), в том матче победу одержали хозяева.