30.10.2025
Смотреть онлайн Troy (W) - Южная Алабама (Ж) 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Troy (W) — Южная Алабама (Ж) . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Veterans Memorial Stadium.
МСК, Стадион: Veterans Memorial Stadium
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Завершен
0 : 1
30 октября 2025
Превью матча Troy (W) — Южная Алабама (Ж)
Комментарии к матчу