Смотреть онлайн Эйр Форс (Ж) - Фресно Стейт (Ж) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Эйр Форс (Ж) — Фресно Стейт (Ж) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Air Force Soccer Stadium.
Превью матча Эйр Форс (Ж) — Фресно Стейт (Ж)
Команда Эйр Форс (Ж) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-4.