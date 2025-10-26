26.10.2025
Смотреть онлайн Idaho State (W) - Weber State (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Idaho State (W) — Weber State (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Holt Arena.
МСК, Стадион: Holt Arena
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Отменен
- : -
26 октября 2025
Превью матча Idaho State (W) — Weber State (W)
Комментарии к матчу