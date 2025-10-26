Смотреть онлайн Denver (W) - Саут Дакота (Ж) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Denver (W) — Саут Дакота (Ж) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе University of Denver Soccer Stadium.
Превью матча Denver (W) — Саут Дакота (Ж)
Команда Denver (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Саут Дакота (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-0. Команда Denver (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Саут Дакота (Ж) забивает 0, пропускает 0.