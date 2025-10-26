Превью матча Истерн Вашингтон (Ж) — Нортерн Колорадо (Ж)

Команда Истерн Вашингтон (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-0. Команда Нортерн Колорадо (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-2. Команда Истерн Вашингтон (Ж) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Нортерн Колорадо (Ж) забивает 1, пропускает 0.