Смотреть онлайн Истерн Вашингтон (Ж) - Нортерн Колорадо (Ж) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Истерн Вашингтон (Ж) — Нортерн Колорадо (Ж) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе EWU Soccer Field.
Превью матча Истерн Вашингтон (Ж) — Нортерн Колорадо (Ж)
Команда Истерн Вашингтон (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-0. Команда Нортерн Колорадо (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-2. Команда Истерн Вашингтон (Ж) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Нортерн Колорадо (Ж) забивает 1, пропускает 0.