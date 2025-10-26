Смотреть онлайн Делавэр Стейт (Ж) - Wagner (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Делавэр Стейт (Ж) — Wagner (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Alumni Stadium.
Превью матча Делавэр Стейт (Ж) — Wagner (W)
Команда Делавэр Стейт (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1.