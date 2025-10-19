Смотреть онлайн LSU (W) - Kentucky Women 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: LSU (W) — Kentucky Women . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе LSU Soccer Stadium.
Превью матча LSU (W) — Kentucky Women
Команда LSU (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-2. Команда Kentucky Women, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-3. Команда LSU (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Kentucky Women забивает 0, пропускает 0.