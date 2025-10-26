Превью матча LSU (W) — Флорида (Ж)

Команда LSU (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-2. Команда Флорида (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда LSU (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Флорида (Ж) забивает 0, пропускает 0.