Смотреть онлайн LSU (W) - Флорида (Ж) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: LSU (W) — Флорида (Ж) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе LSU Soccer Stadium.
Превью матча LSU (W) — Флорида (Ж)
Команда LSU (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-2. Команда Флорида (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда LSU (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Флорида (Ж) забивает 0, пропускает 0.