Смотреть онлайн Penn State Women - Ohio State Women 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Penn State Women — Ohio State Women . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Jeffrey Field.
Превью матча Penn State Women — Ohio State Women
Команда Penn State Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Ohio State Women, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-4. Команда Penn State Women в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Ohio State Women забивает 1, пропускает 0.