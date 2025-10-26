Превью матча Теннесси Тек (Ж) — Истерн Иллинойс (Ж)

Команда Теннесси Тек (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0.