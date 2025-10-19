Смотреть онлайн Baylor Bears - Utah Women 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Baylor Bears — Utah Women . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Betty Lou Mays Soccer Field.
Превью матча Baylor Bears — Utah Women
Команда Baylor Bears в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-5. Команда Utah Women, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Baylor Bears в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Utah Women забивает 0, пропускает 0.