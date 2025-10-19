Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Эстудиантес - Химнасия ЛП 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина. Лига Професиональ. Футбол: ЭстудиантесХимнасия ЛП, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ciudad de La Plata. Судить этот матч будет Факундо Тельо.

МСК, 13 тур, Стадион: Estadio Ciudad de La Plata
Аргентина. Лига Професиональ. Футбол
Эстудиантес
Edwuin Cetre 45+1'
Гуидо Каррилло 52'
Завершен
2 : 0
19 октября 2025
Химнасия ЛП
Смотреть онлайн
Edwuin Cetre icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:0
Гуидо Каррилло icon
52'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
7'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
9'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
20'
Угловой
Химнасия ЛП - Угловой
21'
Угловой
Химнасия ЛП - Угловой
30'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
45+1'
Edwuin Cetre - 1-ый Гол
45+3'
Угловой
Химнасия ЛП - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
52'
Гуидо Каррилло - 2-ой Гол
63'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
64'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
64'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
73'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
80'
Угловой
Химнасия ЛП - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Эстудиантес — Химнасия ЛП

Команда Эстудиантес в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-13. Команда Химнасия ЛП, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 7-13. Команда Эстудиантес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Химнасия ЛП забивает 1, пропускает 1.

Эстудиантес Эстудиантес
28
Уругвай
Фернандо Муслера
4
Аргентина
Roman Gomez
6
Аргентина
Santiago Nunez
2
Аргентина
Facundo Rodriguez
15
Парагвай
Сантьяго Арсамендия
25
Аргентина
Cristian Medina
22
Аргентина
Alexis Castro
5
Аргентина
Сантьяго Аскасибар
10
Аргентина
Tiago Palacios
9
Аргентина
Гуидо Каррилло
18
Колумбия
Edwuin Cetre
Тренер
Аргентина
Эдуардо Домингес
Химнасия ЛП Химнасия ЛП
23
Аргентина
Nelson Insfran
15
Уругвай
Juan Pintado
4
Аргентина
Renzo Giampaoli
21
Уругвай
Enzo Martinez
14
Аргентина
Pedro Silva
16
Аргентина
Augusto Max
17
Аргентина
Nicolas Barros Schelotto
38
Аргентина
Manuel Panaro
8
Аргентина
Bautista Merlini
7
Alejo Piedrahita
32
Аргентина
Luis Torres
Тренер
Уругвай
Alejandro Orfila

Статистика матча

Владение мячом
Эстудиантес Эстудиантес
58%
Химнасия ЛП Химнасия ЛП
42%
Атаки
113
83
Угловые
8
4
Фолы
7
7
Удары (всего)
4
0
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
6
2

Статистика арбитра

Факундо Тельо

Главным арбитром назначен Факундо Тельо (Аргентина).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 78 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 19% (3 из 16 матчей) Факундо Тельо назначал пенальти

Игры 13 тур
23.10.2025
Хуракан
0:1
Ценрал Кордоба
Завершен
21.10.2025
Тигре
2:2
Барракас Централ
Завершен
21.10.2025
Деп. Риестра
1:0
Институто
Завершен
20.10.2025
San Martin SJ
1:0
Индепендьенте
Завершен
20.10.2025
Росарио Централ
1:0
Платенсе
Завершен
19.10.2025
Сармиенто
0:2
Велес Сарсфилд
Завершен
19.10.2025
Эстудиантес
2:0
Химнасия ЛП
Завершен
19.10.2025
Таллерес де Кордоба
0:2
Ривер Плейт
Завершен
19.10.2025
Бока Х
1:2
Бельграно
Завершен
18.10.2025
Расинг Авелланеда
1:0
Альдосиви
Завершен
Комментарии к матчу
