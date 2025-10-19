Смотреть онлайн Эстудиантес - Химнасия ЛП 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Лига Професиональ. Футбол: Эстудиантес — Химнасия ЛП, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ciudad de La Plata. Судить этот матч будет Факундо Тельо.
Превью матча Эстудиантес — Химнасия ЛП
Команда Эстудиантес в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-13. Команда Химнасия ЛП, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 7-13. Команда Эстудиантес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Химнасия ЛП забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Факундо Тельо (Аргентина).
За последние 16 матчей судья показал 78 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 19% (3 из 16 матчей) Факундо Тельо назначал пенальти