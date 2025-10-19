Превью матча Эстудиантес — Химнасия ЛП

Команда Эстудиантес в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-13. Команда Химнасия ЛП, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 7-13. Команда Эстудиантес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Химнасия ЛП забивает 1, пропускает 1.