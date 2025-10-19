Смотреть онлайн Манта - Текнико 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Манта — Текнико, 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Жоцай. Судить этот матч будет Anthony Diaz.
Превью матча Манта — Текнико
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Anthony Diaz (Эквадор).
За последние 16 матчей судья показал 53 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 31% (5 из 16 матчей) Anthony Diaz назначал пенальти