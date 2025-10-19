Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Манта - Текнико 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: МантаТекнико, 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Жоцай. Судить этот матч будет Anthony Diaz.

МСК, 1 тур, Стадион: Эстадио Жоцай
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Манта
Ospitaleche 32'
Beder Valencia 55'
Завершен
2 : 0
19 октября 2025
Текнико
Ospitaleche - Манта icon
32'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
Beder Valencia icon
55'
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,3
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Манта - Угловой
17'
Угловой
Манта - Угловой
17'
Угловой
Манта - Угловой
32'
Ospitaleche - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
Текнико - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
55'
Beder Valencia - 2-ой Гол
86'
Угловой
Манта - Угловой
86'
Угловой
Манта - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,3

Превью матча Манта — Текнико

Манта Манта
19
Эквадор
Jostin Alman
20
J Chala
9
Эквадор
Daniel Valencia
23
Эквадор
Alexander Medina
16
Эквадор
Dagner Quintero
38
Эквадор
Mateo Ortiz
85
Уругвай
Facundo Ospitaleche
12
Эквадор
Felix Zambrano
10
Эквадор
Christian Aleman
24
Аргентина
Braian Uriel Ramirez
80
Эквадор
Maikel Antonio Valencia Escobar
Тренер
Javier Carvajal
Текнико Текнико
5
Уругвай
Ramiro Cristobal
27
Эквадор
Tomson Minda
26
Эквадор
Marlon Medranda
12
Эквадор
Jonathan Villafuerte
21
Колумбия
Juan Jimenez
77
Эквадор
Dixon Vera
31
Эквадор
Edison Javier Carcelen
28
Эквадор
Miguel Perea
17
Эквадор
Elvis Patta
23
Эквадор
Orlando Jeampaul Herrera Martinez
70
Эквадор
Vicente Torres
Тренер
Эквадор
Geovanny Cumbicus

История последних встреч

Манта
Манта
Текнико
Манта
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
03.08.2025
Текнико
Текнико
3:1
Манта
Манта
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Манта Манта
48%
Текнико Текнико
52%
Атаки
100
86
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
4
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Anthony Diaz (Эквадор).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 53 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 31% (5 из 16 матчей) Anthony Diaz назначал пенальти

Игры 1 тур
19.10.2025
Манта
2:0
Текнико
Завершен
18.10.2025
Мушук Руна
2:1
Vinotinto Ecuador
Завершен
06.10.2025
Барселона
0:3
Индепендьенте Валье
Завершен
05.10.2025
Либертад Лоха
2:0
Оренсе СК
Завершен
05.10.2025
Макара
3:2
Аукас
Завершен
05.10.2025
Универсидад Католика
2:2
ЛДУ Кито
Завершен
04.10.2025
Дельфин
2:2
Эль Насьональ
Завершен
Комментарии к матчу
