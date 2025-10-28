Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional : Блуминг — Альвэйс Реади , Раунд 6 . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Рамон Тахуичи Агилера .

Превью матча Блуминг — Альвэйс Реади

Команда Блуминг в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-17. Команда Альвэйс Реади, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 30-10. Команда Блуминг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Альвэйс Реади забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 21 октября 2025 на поле команды Альвэйс Реади, в том матче победу одержали хозяева.