Войти
28.10.2025

Смотреть онлайн Блуминг - Альвэйс Реади 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: БлумингАльвэйс Реади, Раунд 6 . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Рамон Тахуичи Агилера.

МСК, Раунд 6, Стадион: Рамон Тахуичи Агилера
Bolivia Copa Division Profesional
Блуминг
Отменен
- : -
28 октября 2025
Альвэйс Реади
Превью матча Блуминг — Альвэйс Реади

Команда Блуминг в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-17. Команда Альвэйс Реади, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 30-10. Команда Блуминг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Альвэйс Реади забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 21 октября 2025 на поле команды Альвэйс Реади, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Блуминг
Блуминг
Альвэйс Реади
Блуминг
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
21.10.2025
Альвэйс Реади
Альвэйс Реади
4:2
Блуминг
Блуминг
Обзор
11.08.2025
Блуминг
Блуминг
1:0
Альвэйс Реади
Альвэйс Реади
Обзор
Игры Раунд 6
29.10.2025
Аврора
4:0
Гуабира Монтеро
Завершен
28.10.2025
Блуминг
-:-
Альвэйс Реади
Отменен
28.10.2025
Боливар
5:1
Реал Томаяпо
Завершен
27.10.2025
Насьональ Потоси
0:0
Оруро Роял
Завершен
27.10.2025
Хорхе Вильстерманн
2:5
Стронгест
Завершен
26.10.2025
ГВ Сан-Хосе
6:0
Ориенте Петролеро
Завершен
25.10.2025
Academia de Balompie Boliviano
0:0
Университарио Де Винто
Завершен
