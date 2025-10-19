Смотреть онлайн Howard Bison - Saint Francis Red Flash 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Howard Bison — Saint Francis Red Flash . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе William H. Greene Stadium.
Превью матча Howard Bison — Saint Francis Red Flash
Команда Howard Bison в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-18.