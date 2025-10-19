19.10.2025
Смотреть онлайн Stonehill Skyhawks - Fairleigh 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Stonehill Skyhawks — Fairleigh . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе W. B. Mason Stadium.
МСК, Стадион: W. B. Mason Stadium
США - Чемпионат Колледжей
Отменен
- : -
19 октября 2025
Превью матча Stonehill Skyhawks — Fairleigh
Комментарии к матчу