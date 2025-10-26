Смотреть онлайн Le Moyne Dolphins - Stonehill Skyhawks 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Le Moyne Dolphins — Stonehill Skyhawks . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ted Grant Field.
Превью матча Le Moyne Dolphins — Stonehill Skyhawks
Команда Le Moyne Dolphins в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-3.