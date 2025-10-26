26.10.2025
Смотреть онлайн ЛИУ Бруклин - Howard Bison 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: ЛИУ Бруклин — Howard Bison . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе LIU Soccer Park.
МСК, Стадион: LIU Soccer Park
США - Чемпионат Колледжей
Отменен
- : -
26 октября 2025
Превью матча ЛИУ Бруклин — Howard Bison
Комментарии к матчу