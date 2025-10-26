Смотреть онлайн Holy Cross Crusaders - Colgate Raiders 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Holy Cross Crusaders — Colgate Raiders . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Linda Johnson Smith Soccer Stadium.
Превью матча Holy Cross Crusaders — Colgate Raiders
Команда Holy Cross Crusaders в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-6. Команда Colgate Raiders, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 1-4. Команда Holy Cross Crusaders в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Colgate Raiders забивает 0, пропускает 0.