Смотреть онлайн Southern Indiana Screaming Eagles - Lindenwood Lions 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Southern Indiana Screaming Eagles — Lindenwood Lions . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Strassweg Soccer Field.
Превью матча Southern Indiana Screaming Eagles — Lindenwood Lions
Команда Southern Indiana Screaming Eagles в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-9. Команда Lindenwood Lions, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-0. Команда Southern Indiana Screaming Eagles в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Lindenwood Lions забивает 0, пропускает 0.