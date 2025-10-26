Смотреть онлайн Мичиган Стэйт Спартенз - Kansas City Roos 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Мичиган Стэйт Спартенз — Kansas City Roos . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе DeMartin Soccer Complex.
Превью матча Мичиган Стэйт Спартенз — Kansas City Roos
Команда Мичиган Стэйт Спартенз в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-3. Команда Kansas City Roos, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-3. Команда Мичиган Стэйт Спартенз в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Kansas City Roos забивает 1, пропускает 0.