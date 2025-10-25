Смотреть онлайн Сиракьюс - Норт Каролина 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Сиракьюс — Норт Каролина . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе SU Soccer Stadium.
Превью матча Сиракьюс — Норт Каролина
Команда Сиракьюс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 13-16. Команда Норт Каролина, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 8-1. Команда Сиракьюс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Норт Каролина забивает 1, пропускает 0.