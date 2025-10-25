Превью матча Уиллиам & Мэри — Charleston Cougars

Команда Уиллиам & Мэри в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-11. Команда Charleston Cougars, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 1-4. Команда Уиллиам & Мэри в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Charleston Cougars забивает 0, пропускает 0.