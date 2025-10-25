Смотреть онлайн Liberty Flames - SIU Edwardsville Cougars 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Liberty Flames — SIU Edwardsville Cougars . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Osborne Stadium.
Превью матча Liberty Flames — SIU Edwardsville Cougars
Команда Liberty Flames в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-10. Команда SIU Edwardsville Cougars, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-4. Команда Liberty Flames в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. SIU Edwardsville Cougars забивает 0, пропускает 0.