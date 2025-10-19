Смотреть онлайн SIU Edwardsville Cougars - Incarnate Word Cardinals 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: SIU Edwardsville Cougars — Incarnate Word Cardinals . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ralph Korte Stadium.
Превью матча SIU Edwardsville Cougars — Incarnate Word Cardinals
Команда SIU Edwardsville Cougars в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-4.