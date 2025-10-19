Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Lindenwood Lions - Houston Christian Huskies 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат Колледжей: Lindenwood LionsHouston Christian Huskies . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Harlen C. Hunter Stadium.

МСК, Стадион: Harlen C. Hunter Stadium
США - Чемпионат Колледжей
Lindenwood Lions
Отменен
- : -
19 октября 2025
Houston Christian Huskies
Превью матча Lindenwood Lions — Houston Christian Huskies

Команда Lindenwood Lions в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-0. Команда Houston Christian Huskies, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-6. Команда Lindenwood Lions в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Houston Christian Huskies забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 ноября 2025 на поле команды Lindenwood Lions, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Lindenwood Lions
Lindenwood Lions
Houston Christian Huskies
Lindenwood Lions
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
16.11.2025
Lindenwood Lions
Lindenwood Lions
5:3
Houston Christian Huskies
Houston Christian Huskies
Обзор
Комментарии к матчу
