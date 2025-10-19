Превью матча Lindenwood Lions — Houston Christian Huskies

Команда Lindenwood Lions в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-0. Команда Houston Christian Huskies, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-6. Команда Lindenwood Lions в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Houston Christian Huskies забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 ноября 2025 на поле команды Lindenwood Lions, в том матче победу одержали хозяева.