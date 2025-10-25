Смотреть онлайн Xavier - Akron 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Xavier — Akron . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе XU Soccer Complex.
Превью матча Xavier — Akron
Команда Xavier в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-5. Команда Akron, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-3. Команда Xavier в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Akron забивает 1, пропускает 0.