Смотреть онлайн USC Upstate - Longwood Lancers 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: USC Upstate — Longwood Lancers . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе County University Soccer Stadium.
Превью матча USC Upstate — Longwood Lancers
Команда USC Upstate в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-14. Команда Longwood Lancers, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-8. Команда USC Upstate в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Longwood Lancers забивает 1, пропускает 1.