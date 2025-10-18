Смотреть онлайн Мемфис - Temple 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Мемфис — Temple . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Billy J. Murphy.
Превью матча Мемфис — Temple
Команда Мемфис в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-12. Команда Temple, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 3-9. Команда Мемфис в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Temple забивает 0, пропускает 1.