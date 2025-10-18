Смотреть онлайн Мемфис - Temple 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Мемфис — Temple . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Billy J. Murphy.