30.10.2025

Смотреть онлайн Боливар - Аврора 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияBolivia Primera Division: БоливарАврора, 22 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эрнандо Силес.

МСК, 22 тур, Стадион: Эрнандо Силес
Bolivia Primera Division
Боливар
Отложен
- : -
30 октября 2025
Аврора
Превью матча Боливар — Аврора

Команда Боливар в последних 10 матчах одержала 7 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 30-11. Команда Аврора, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 20-21. Команда Боливар в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Аврора забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 ноября 2025 на поле команды Боливар, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Боливар
Боливар
Аврора
Боливар
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
07.11.2025
Боливар
Боливар
6:1
Аврора
Аврора
Обзор
Игры 22 тур
07.11.2025
Боливар
6:1
Аврора
Завершен
30.10.2025
Боливар
-:-
Аврора
Отложен
26.09.2025
Оруро Роял
3:6
Гуабира Монтеро
Завершен
26.09.2025
Academia de Balompie Boliviano
2:0
Университарио Де Винто
Завершен
25.09.2025
Сан-Антонио Було Було
3:4
Стронгест
Завершен
25.09.2025
Реал Томаяпо
1:2
Альвэйс Реади
Завершен
24.09.2025
Насьональ Потоси
1:2
ГВ Сан-Хосе
Завершен
23.09.2025
Ориенте Петролеро
-:-
Индепендьенте Петролеро
Отменен
Комментарии к матчу
