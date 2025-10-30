Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Bolivia Primera Division : Боливар — Аврора , 22 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эрнандо Силес .

Превью матча Боливар — Аврора

Команда Боливар в последних 10 матчах одержала 7 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 30-11. Команда Аврора, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 20-21. Команда Боливар в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Аврора забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 ноября 2025 на поле команды Боливар, в том матче победу одержали хозяева.