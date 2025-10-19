19.10.2025
Смотреть онлайн Пескейра - Петролина ПЕ (20) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Pernambucano U20: Пескейра — Петролина ПЕ (20), 6 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Brazil Campeonato Pernambucano U20
Отменен
- : -
19 октября 2025
Превью матча Пескейра — Петролина ПЕ (20)
История последних встреч
Пескейра
Петролина ПЕ (20)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
14.09.2025
Петролина ПЕ (20)
2:1
Пескейра
Игры 6 тур
Комментарии к матчу