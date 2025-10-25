Смотреть онлайн кабофриенсе U20 - Резенде РЖ U20 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Лига U20: кабофриенсе U20 — Резенде РЖ U20, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча кабофриенсе U20 — Резенде РЖ U20
Команда кабофриенсе U20 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-2. Команда Резенде РЖ U20, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 12-5. Команда кабофриенсе U20 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Резенде РЖ U20 забивает 1, пропускает 1.