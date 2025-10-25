Смотреть онлайн Американо (20) - Перолас Неграс (20) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Лига U20: Американо (20) — Перолас Неграс (20), 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Американо (20) — Перолас Неграс (20)
Команда Американо (20) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-4. Команда Перолас Неграс (20), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-3. Команда Американо (20) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Перолас Неграс (20) забивает 1, пропускает 0.