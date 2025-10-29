Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн ПАОК Салоники - Лариса 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияГреция - Кубок: ПАОК СалоникиЛариса . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Тумба.

МСК, Стадион: Тумба
Греция - Кубок
ПАОК Салоники
Люка Иванушеч 2'
Ioannis Konstantelias 12'
Кирил Валентинов Десподов 18'
Anestis Mythou 31'
Завершен
4 : 1
29 октября 2025
Лариса
Tupta 75'
Люка Иванушеч icon
2'
Ioannis Konstantelias icon
12'
Кирил Валентинов Десподов icon
18'
Anestis Mythou icon
31'
Счет после первого тайма 4:0
Tupta - Лариса icon
75'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
2'
Люка Иванушеч - 1-ый Гол забит с передачи Ioannis Konstantelias
12'
Ioannis Konstantelias - 2-ой Гол
18'
Кирил Валентинов Десподов - 3-ий Гол
26'
Угловой
ПАОК Салоники - Угловой
31'
Anestis Mythou - 4-ый Гол забит с передачи Кирил Валентинов Десподов
38'
Угловой
ПАОК Салоники - Угловой
40'
Угловой
ПАОК Салоники - Угловой
41'
Угловой
ПАОК Салоники - Угловой
Счет после первого тайма 4:0
57'
Угловой
ПАОК Салоники - Угловой
75'
Угловой
Лариса - Угловой
75'
Tupta - 5-ый Гол
90+1'
Угловой
Лариса - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча ПАОК Салоники — Лариса

Команда ПАОК Салоники в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-15. Команда Лариса, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-16. Команда ПАОК Салоники в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Лариса забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды ПАОК Салоники, в том матче победу одержали хозяева.

ПАОК Салоники ПАОК Салоники
99
Греция
Antonis Tsiftsis
3
Англия
Джонджо Кенни
6
Хорватия
Деян Ловрен
16
Польша
Томазш Кеджиора
21
Гана
Рахман Баба
27
Россия
Магомед Оздоев
8
Франция
Суалихо Мейте
77
Болгария
Кирил Валентинов Десподов
65
Греция
Ioannis Konstantelias
14
Сербия
Андрия Зивкович
7
Греция
Гиоргос Гиакоумакис
Лариса Лариса
1
Греция
Николаос Мелиссас
22
Греция
Атханасиос Папагеоргиу
5
Греция
Petros Bagalianis
44
Марокко
Софиан Чакла
12
Греция
Ahmed Ouattara Kossonou
8
Аргентина
Facundo Perez
26
Греция
Паскалис Стаикос
29
Словакия
Лубомир Тупта
31
Северная Македония
Jani Atanasov
7
Египет
Амр Варда
19
Греция
Иоаннис Пасас

История последних встреч

ПАОК Салоники
ПАОК Салоники
Лариса
ПАОК Салоники
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.08.2025
ПАОК Салоники
ПАОК Салоники
1:0
Лариса
Лариса
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ПАОК Салоники ПАОК Салоники
69%
Лариса Лариса
31%
Атаки
143
64
Угловые
5
2
Фолы
11
9
Удары (всего)
13
4
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
9
3
Комментарии к матчу
