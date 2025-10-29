Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция - Кубок : ПАОК Салоники — Лариса . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Тумба .

Превью матча ПАОК Салоники — Лариса

Команда ПАОК Салоники в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-15. Команда Лариса, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-16. Команда ПАОК Салоники в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Лариса забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды ПАОК Салоники, в том матче победу одержали хозяева.