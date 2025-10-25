Смотреть онлайн Yantra Polski - FC Troyan 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Болгария. АФГ Юго-Запад. Футбол: Yantra Polski — FC Troyan, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Yantra Polski — FC Troyan
Команда Yantra Polski в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-13. Команда FC Troyan, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 3-18. Команда Yantra Polski в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. FC Troyan забивает 0, пропускает 2.