Превью матча FC Lovech — Etar Veliko Tarnovo II

Команда FC Lovech в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 8-18. Команда Etar Veliko Tarnovo II, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-5. Команда FC Lovech в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Etar Veliko Tarnovo II забивает 1, пропускает 1.