Смотреть онлайн FC Lovech - Etar Veliko Tarnovo II 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Болгария. АФГ Юго-Запад. Футбол: FC Lovech — Etar Veliko Tarnovo II, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Городской стадион.
Превью матча FC Lovech — Etar Veliko Tarnovo II
Команда FC Lovech в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 8-18. Команда Etar Veliko Tarnovo II, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-5. Команда FC Lovech в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Etar Veliko Tarnovo II забивает 1, пропускает 1.