18.08.2025
Смотреть онлайн Arkansas Women - Notre Dame Women 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Arkansas Women — Notre Dame Women . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Arkansas Women
6'
81'
Завершен
2 : 2
18 августа 2025
Notre Dame Women
9'
44'
Текстовая трансляция
6'
Arkansas Women - 1-ый Гол
9'
Notre Dame Women - 2-ой Гол
44'
Notre Dame Women - 3-ий Гол
81'
Arkansas Women - 4-ый Гол
Превью матча Arkansas Women — Notre Dame Women
Статистика матча
Угловые
0
0
Комментарии к матчу