Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Лига - Молодёжь : Оберена (19) — Логроньес U19 , 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

Превью матча Оберена (19) — Логроньес U19

Команда Оберена (19) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-3. Команда Логроньес U19, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-3. Команда Оберена (19) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Логроньес U19 забивает 1, пропускает 0.