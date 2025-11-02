02.11.2025
Смотреть онлайн Racing Club Zaragoza U19 - Sant Cugat FC U19 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Лига - Молодёжь: Racing Club Zaragoza U19 — Sant Cugat FC U19, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .
МСК, 7 тур
Испания - Лига - Молодёжь
Отменен
0 : 0
02 ноября 2025
Превью матча Racing Club Zaragoza U19 — Sant Cugat FC U19
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
0
0
Угловые
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
0
