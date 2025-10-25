Смотреть онлайн Montaneros U19 - ЕД Вал Минор Нигран (19) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Лига - Молодёжь: Montaneros U19 — ЕД Вал Минор Нигран (19), 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени .
Превью матча Montaneros U19 — ЕД Вал Минор Нигран (19)
Команда Montaneros U19 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда ЕД Вал Минор Нигран (19), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-2. Команда Montaneros U19 в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. ЕД Вал Минор Нигран (19) забивает 0, пропускает 0.