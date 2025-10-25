Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Лига - Молодёжь : Жирона (19) — Мальорка (19) , 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча Жирона (19) — Мальорка (19)

Команда Жирона (19) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-3. Команда Мальорка (19), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 9-6. Команда Жирона (19) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Мальорка (19) забивает 1, пропускает 1.