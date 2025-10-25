Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Лига - Молодёжь : КД Рода (19) — Патакона (19) , 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .

Превью матча КД Рода (19) — Патакона (19)

Команда КД Рода (19) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-4. Команда Патакона (19), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-7. Команда КД Рода (19) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Патакона (19) забивает 0, пропускает 1.