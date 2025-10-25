Превью матча Union Sur Yaiza U19 — ФК Унион Виера U19

Команда Union Sur Yaiza U19 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-3. Команда ФК Унион Виера U19, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-2. Команда Union Sur Yaiza U19 в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. ФК Унион Виера U19 забивает 0, пропускает 0.