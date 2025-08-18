18.08.2025
Смотреть онлайн Fremantle City FC U23 - Olympic Kingsway U23 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia Western Australia U23 League: Fremantle City FC U23 — Olympic Kingsway U23 . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
Australia Western Australia U23 League
Завершен
0 : 3
18 августа 2025
Olympic Kingsway U23
10'
16'
80'
Счет после первого тайма 0:2 : 0,0
Матч закончился со счётом 0:3 : 0,0
Текстовая трансляция
10'
Olympic Kingsway U23 - 1-ый Гол
15'
Olympic Kingsway U23 - Угловой
16'
Olympic Kingsway U23 - 2-ой Гол
20'
Olympic Kingsway U23 - Угловой
44'
Fremantle City FC U23 - Угловой
47'
Olympic Kingsway U23 - Угловой
53'
Olympic Kingsway U23 - Угловой
69'
Olympic Kingsway U23 - Угловой
80'
Olympic Kingsway U23 - 3-ий Гол
85'
Olympic Kingsway U23 - Угловой
Превью матча Fremantle City FC U23 — Olympic Kingsway U23
Статистика матча
Атаки
131
160
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
3
8
Удары в створ ворот
1
7
Комментарии к матчу