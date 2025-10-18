Превью матча Апарекида ГО — Pires Do Rio

Команда Апарекида ГО в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-6. Команда Pires Do Rio, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-3. Команда Апарекида ГО в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Pires Do Rio забивает 0, пропускает 0.