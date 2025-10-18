Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Апарекида ГО - Pires Do Rio 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Campeonato Goiano 3: Апарекида ГОPires Do Rio, 7 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Annibal Batista de Toledo.

МСК, 7 тур, Стадион: Annibal Batista de Toledo
Brazil Campeonato Goiano 3
Апарекида ГО
Отменен
0 : 0
18 октября 2025
Pires Do Rio
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Pires Do Rio - Угловой
15'
Угловой
Pires Do Rio - Угловой
85'
Угловой
Апарекида ГО - Угловой
87'
Угловой
Апарекида ГО - Угловой
90+2'
Угловой
Апарекида ГО - Угловой

Превью матча Апарекида ГО — Pires Do Rio

Команда Апарекида ГО в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-6. Команда Pires Do Rio, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-3. Команда Апарекида ГО в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Pires Do Rio забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Апарекида ГО Апарекида ГО
46%
Pires Do Rio Pires Do Rio
54%
Атаки
99
118
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
9
10
Удары в створ ворот
3
2
Игры 7 тур
19.10.2025
Итумбиара
2:4
Санта Хелена
Завершен
18.10.2025
Апарекида ГО
0:0
Pires Do Rio
Отменен
18.10.2025
Bom Jesus
1:1
America de Quito
Завершен
18.10.2025
Гуанабара Сити
8:2
Rioverdense
Завершен
