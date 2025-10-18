Смотреть онлайн Апарекида ГО - Pires Do Rio 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Goiano 3: Апарекида ГО — Pires Do Rio, 7 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Annibal Batista de Toledo.
Превью матча Апарекида ГО — Pires Do Rio
Команда Апарекида ГО в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-6. Команда Pires Do Rio, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-3. Команда Апарекида ГО в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Pires Do Rio забивает 0, пропускает 0.