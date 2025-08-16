16.08.2025
Смотреть онлайн Perth Glory FC U23 - Balcatta U23 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia Western Australia U23 League: Perth Glory FC U23 — Balcatta U23 . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Australia Western Australia U23 League
Завершен
10 : 1
16 августа 2025
Превью матча Perth Glory FC U23 — Balcatta U23
Статистика матча
Атаки
102
85
Угловые
8
0
Комментарии к матчу