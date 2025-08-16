16.08.2025
Смотреть онлайн Mazenod Reserves - Brandon Park SC Reserve 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Victoria State League 1, North West Reserve: Mazenod Reserves — Brandon Park SC Reserve . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Австралия. Victoria State League 1, North West Reserve
Завершен
1 : 3
16 августа 2025
Превью матча Mazenod Reserves — Brandon Park SC Reserve
Статистика матча
Атаки
67
87
Угловые
1
13
Комментарии к матчу