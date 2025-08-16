16.08.2025
Смотреть онлайн Hyundai NTC U21 Women - Субиако U21 - Женщины 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia WA Premier League Women U21: Hyundai NTC U21 Women — Субиако U21 - Женщины . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Australia WA Premier League Women U21
Завершен
1 : 0
16 августа 2025
Превью матча Hyundai NTC U21 Women — Субиако U21 - Женщины
Статистика матча
Атаки
150
100
Угловые
1
5
Комментарии к матчу