16.08.2025
Смотреть онлайн Doveton SC Reserve - Mornington (R) 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Victoria State League 1, North West Reserve: Doveton SC Reserve — Mornington (R) . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени .
МСК
Австралия. Victoria State League 1, North West Reserve
Завершен
1 : 0
16 августа 2025
Превью матча Doveton SC Reserve — Mornington (R)
Статистика матча
Атаки
91
89
Угловые
0
0
Комментарии к матчу